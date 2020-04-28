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أخبار العالم

ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في النمسا إلى 12 ألفا و580 حالة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الثلاثاء ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 12 ألفا و580 حالة بينما لم يتبق من حالات الإصابة إلا 2208 حالات.
وذكر بيان للوزارة اليوم أن معدل انتشار العدوى يواصل التراجع بشكل سريع.. مشيرا إلى أن معظم الإصابات النشطة تم تسجيلها في فيينا 527 إصابة يليها ستيريا (507) حالات والنمسا السفلى (396) وتيرول (315).
وأوضح البيان أن إجمالي عدد الإصابات في النمسا سجل 15 ألفا و357 حالة حيث توفي 569 شخصا وتعافى 12580 شخصا.
وأشار البيان إلى أنه سيتم تخفيف قيود السفر قريبا على الرغم من أن الوباء لم ينته بعد بهدف دعم صناعة السياحة الحيوية في البلاد.. لافتا إلى أن النجاحات النمساوية في السيطرة على الوباء تم الاعتراف بها دوليا.
يذكر أن وزير الخارجية التشيكي توماس توماس بيتشيك كان قد أكد أمس أنه من المتوقع فتح الحدود مع النمسا أمام السائحين اعتبارا من يوليو القادم إذا ظل الوضع إيجابيا وقد تسير الأمور بشكل أسرع.


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