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ديني

حدث في 6 رمضان .. نزول التوراة وأول نصر للمسلمين على الصليبيين

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:00 ص
حدث في 6 رمضان ..
حدث في 6 رمضان .. نزول التوراه وأول نصر للمسلمين على الصليبي
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محمد شحتة
حدث في مثل هذا اليوم السادس من رمضان، العديد من الأحداث الدينية والتاريخية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

نزول التوراة:
أنزلت التوراة على سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لستّ مضين من رمضان.

فتح عمورية:
في 6 رمضان 223هـ الموافق 31 يوليو 838م لبَّى الخليفة العباسي المعتصم نداء طلب النجدة في عمورية وفتحها.

فتح حلب:
في السادس من شهر رمضان عام 532هـ الموافق 17 مايو 1138م، حدث أول نصر للمسلمين على الصليبيين بقيادة عماد الدين زنكي شمال الشام بحلب.

فتح بلاد السند:
في 6 رمضان 63هـ الموافق 14 مايو 682م انتصر محمد بن القاسم على جيوش الهند عند نهر السند وتم فتح بلاد السند، وكان ذلك في آخر عهد الوليد بن عبد الملك.

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