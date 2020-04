بـ الحجاب.. شاهد دينا فؤاد بإطلالة غير متوقعة على إنستجرام

View this post on Instagram

ليا الشرف وفخورة إني بشارك في عمل عظيم في حجم مسلسل #الإختيار ⁦❤️⁩⁦🙏🏻⁩ (نسرين عشماوي) دور مختلف تمامًا عن أى دور جسدته قبل كدا إوعوا تكرهونى 😂😂😂😂 منتظره رأيكم فى شخصية نسرين عشماوي .. 🙈 #دينا_فؤاد #نسرين_عشماوي #الاختيار #المنسي #سينرجي #مسلسلات_رمضان #drama #actress #Egypt #egyptionactress #happy