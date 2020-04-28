بـ الحجاب.. شاهد دينا فؤاد بإطلالة غير متوقعة على إنستجرام

نشرت الفنانة دينا فؤاد ، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" بإطلالة بيضاء رائعة.





وظهرت بها دينا فؤاد ، بحجاب باللون الأبيض ليبرز عن جمالها وبساطتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دينا فؤاد فى المكياج على الألوان الهادئة التى تبرز جمال عينيها، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها ساحرة.



