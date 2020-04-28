بـ الحجاب.. شاهد دينا فؤاد بإطلالة غير متوقعة على إنستجرام

نشرت الفنانة دينا فؤاد، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" بإطلالة بيضاء رائعة.
وظهرت بها دينا فؤاد، بحجاب باللون الأبيض ليبرز عن جمالها وبساطتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دينا فؤاد فى المكياج على الألوان الهادئة التى تبرز جمال عينيها، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها ساحرة.
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ليا الشرف وفخورة إني بشارك في عمل عظيم في حجم مسلسل #الإختيار ❤️🙏🏻 (نسرين عشماوي) دور مختلف تمامًا عن أى دور جسدته قبل كدا إوعوا تكرهونى 😂😂😂😂 منتظره رأيكم فى شخصية نسرين عشماوي .. 🙈 #دينا_فؤاد #نسرين_عشماوي #الاختيار #المنسي #سينرجي #مسلسلات_رمضان #drama #actress #Egypt #egyptionactress #happy