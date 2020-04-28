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أخبار العالم

إسرائيل تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات ووفيات كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:35 م
إسرائيل تسجل ارتفاعا
إسرائيل تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات ووفيات كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 15728، فيما بلغت الوفيات 210.

أوضحت أن 116 شخصًا في حالة خطيرة ضمنهم 92 حالة موضوعة على أجهزة التنفس الصناعي.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن تجاوز إصابات فيروس كورونا المستجد في أمريكا عتبة المليون حالة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في إصابة 3,105,559 شخص في العالم، فضلا عن وفاة أكثر من 210 آلاف حالة.

وسجلت أوروبا والولايات المتحدة  أكثر من 85% من الوفيات، منذ ظهور فيروس كورونا في الصين بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس.
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