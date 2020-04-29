جيجي حديد حامل في طفلها الأول من زين مالك .. تفاصيل

كشف مصدر مقرب من عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد أنها حامل في طفلها الأول من المغني البريطاني زين مالك بعد عودتهما عقب فترة انفصال استمرت شهوراً.





وقال المصدر بحسب ما جاء في موقع just jared ان الثنائي الشهير لم يتعرفا على نوع الجنين حتى الآن، وذلك بعد أن قضيا 20 أسبوعاً سويًا دون وقوع أي انفصال.





ولفت المصدر الى ان جيجي حديد وزين مالك يركزان على تأسيس اسرة ويخططان للاستقرار.



