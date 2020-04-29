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فن

جيجي حديد حامل في طفلها الأول من زين مالك .. تفاصيل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:36 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
كشف مصدر مقرب من عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد أنها حامل في طفلها الأول من المغني البريطاني زين مالك بعد عودتهما عقب فترة انفصال استمرت شهوراً.

وقال المصدر بحسب ما جاء في موقع  just jared ان الثنائي الشهير لم يتعرفا على نوع الجنين حتى الآن، وذلك بعد أن قضيا 20 أسبوعاً سويًا دون وقوع أي انفصال.

ولفت المصدر الى ان جيجي حديد وزين مالك يركزان على تأسيس اسرة ويخططان للاستقرار.

تعيش جيجي حديد قصة حب مع المغني البريطاني زين مالك الذي تمر بالكثير من المطبات العاطفية إذ انفصلا أكثر من مرة في آخر عامين ولكن في كل مرة تقرر جيجي حديد العودة الى زين مالك لشعورها بحبها الكبير له مهما حدث بينهما من خلاف.
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