سعر صرف الريال السعودى مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 29-4-2020

ننشر سعر صرف الريال السعودى مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2020، وفقا لتبادله في السوق السعودية .

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربيه والأجنبية، الأربعاء 29- 4 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجل سعر 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي.

وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.17 جنيه مصري.

وسجل سعر 1 يورو نحو 4.08 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.24 يورو.

وسجل سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.68 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.21 جنيه إسترليني.

وسجل سعر 1 دينار كويتي نحو 12.16 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.

وسجل سعر 1 دولار كندي نحو 2.69 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.37 دولار كندي.

وسجل سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.45ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.40 دولار أسترالي.

وسجل سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 28.34 ين ياباني.

وسجل سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.

وسجل سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.63 جنيه سوادني.

وسجل سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.96 ريال قطري.