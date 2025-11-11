استمرار التوافد على لجان الغردقة بإنتخابات مجلس النواب 2025

شهدت مدينة الغردقة لليوم الثاني توافد الناخبين بكثافة على لجان الاقتراع بمدرسة محمد الطيب، ومدرسة رجاك ، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 ، كما اصطفت طوابير عريضة من المواطنين أمام اللجان في جميع اللجان بالمدينة مع بداية اليوم الثاني من العملية الإنتخابية ، للمشاركة والإدلاء بصوتهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان .

كما شهدت المدينة العديد من المسيرات التي تحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات ، حاملين الاعلام ومرددين الاغاني الوطنية ، ليتكون مشهد حضاري يبرز حب المصريين للوطن وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري .

ومن ناحية أخري حرص اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب ، والعميد محمد أبو الحسن رئيس حي شمال علي تفقد اللجان لمتابعة سير العملية الإنتخابية بناءا علي توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر .

يذكر ان اللواء عمرو حنفى دعا كافة أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت بالنزول و الإدلاء بصوتهم و المشاركة في العملية الانتخابية ، مشيرا ان التصويت حق مكفول لجميع الموطنين بالدولة ، مؤكدا ان الحق الانتخابي هو أهم حقوق المواطنة .

جدير بالذكر ان عدد اللجان الانتخابية بالمحافظة 68 لجنة فرعية ، 3 لجنة عامة ، حيث تضم مدينة رأس غارب 5 لجان ، ومدينة الغردقة 34 لجنة ، وتضم مدينة سفاجا 10 لجان ، ومدينة القصير 8 لجان اما مدينة مرسي علم تضم 6 لجان ، ومدينة الشلاتين 3 لجان ، و حلايب لجنتين ، كما يبلغ عدد المقيدين في الكشوف الإنتخابية بالمحافظة الساحلية 340360 ناخبا .