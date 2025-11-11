أعلنت محكمة النَّقض عن إتمام لجنة التَّطوير التِّقنيِّ ومركز المعلومات بالمحكمة إطلاق صفحة خدمات محكمة النَّقض على شبكة الإنترنت، وذلك عبر منصَّة مصر الرَّقميَّة.

وصرح القاضي خالد فاروق المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن ذلك في إطار المساعي الحثيثة الَّتي تنتهجها محكمة النَّقض المصريَّة نحو ترسيخ دعائم العدالة الرَّقميَّة وتيسير سبل الوصول إلى خدماتها القضائيَّة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ويأتي هذا الإنجاز البارز تتويجًا لجهود متواصلة وتعاون مثمر بين محكمة النَّقض ووزارة الاتِّصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وهو ما نُعرب معه عن بالغ الشُّكر والتَّقدير لوزارة الاتصالات والقائمين على مبادرة مصر الرَّقميَّة علي دعمهم الكريم وتعاونهم البناء، الَّذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا التَّحوُّل الرَّقميِّ النَّوعيِّ.

وقال إنَّ هذة الخطوة تمثِّل نقلةً حضاريَّةً في مسيرة القضاء المصريِّ، وتجسِّد رؤية الدَّولة المصريَّة نحو التَّحديث المؤسَّسيِّ والتَّحوُّل الرَّقميِّ ، بما يضمن تعزيز كفاءة الخدمات القضائيَّة، وتيسير اجراءات التقاضي على جمهور المتقاضين والمحامين والمهتمِّين بالشَّأن القانونيِّ.