رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
إطلاق صفحة خدمات محكمة النَّقض على شبكة الإنترنت

كتب محمد عبدالله :

أعلنت محكمة النَّقض عن إتمام لجنة التَّطوير التِّقنيِّ ومركز المعلومات بالمحكمة إطلاق صفحة خدمات محكمة النَّقض على شبكة الإنترنت، وذلك عبر منصَّة مصر الرَّقميَّة. 

 وصرح القاضي خالد فاروق المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن ذلك  في إطار المساعي الحثيثة الَّتي تنتهجها محكمة النَّقض المصريَّة نحو ترسيخ دعائم العدالة الرَّقميَّة وتيسير سبل الوصول إلى خدماتها القضائيَّة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ويأتي هذا الإنجاز البارز تتويجًا لجهود متواصلة وتعاون مثمر بين محكمة النَّقض ووزارة الاتِّصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وهو ما نُعرب معه عن بالغ الشُّكر والتَّقدير لوزارة الاتصالات والقائمين على مبادرة مصر الرَّقميَّة علي دعمهم الكريم وتعاونهم البناء، الَّذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا التَّحوُّل الرَّقميِّ النَّوعيِّ. 

وقال إنَّ هذة الخطوة تمثِّل نقلةً حضاريَّةً في مسيرة القضاء المصريِّ، وتجسِّد رؤية الدَّولة المصريَّة نحو التَّحديث المؤسَّسيِّ والتَّحوُّل الرَّقميِّ ، بما يضمن تعزيز كفاءة الخدمات القضائيَّة، وتيسير اجراءات التقاضي على جمهور المتقاضين والمحامين والمهتمِّين بالشَّأن القانونيِّ. 

نقض النقض محكمة النقض المحكمة

