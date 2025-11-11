قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: صناعة التعهيد تحظى بدعم من الرئيس وتوفر ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل
هذه الممارسات غير مقبولة.. مدبولي يوجه نصيحة للمصريين زوار المتحف الكبير
مدبولي: زيادة الاحتياطات النقدية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود
مدبولي: الدولة حريصة على استقرار الأسعار وإنخفاض معدلات التضخم لـ 8%
مدبولي: لا ضغوط على مصر من صندوق النقد.. وتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء المراجعة
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
مولوتوف وأسلـ حة بيضاء.. النيابة تحيل 13 متهما للمحكمة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين بالإسماعيلية
الوزراء: إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار
رئيس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
مدبولي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 50 مليار دولار بدعم السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
الصحة تطلق خطة استدامة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي
محافظات

الغربية تمضي بخطى ثابتة نحو التطوير الحضري.. المحافظ يتابع أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات، والتي تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحويل الكورنيش إلى واجهة حضرية متميزة ومتنفس عام راقٍ يخدم أبناء المدينة ويعزز من مقوماتها السياحية والحضرية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد المحافظ أن المشروع يستهدف إعادة صياغة الكورنيش بما يحقق التوازن بين الجمال العمراني والراحة المجتمعية، مشيراً إلى أن أعمال التطوير تتضمن إعادة تخطيط المساحات الخضراء، وزراعة أنواع جديدة من الأشجار والنباتات الملائمة لطبيعة المنطقة، بما يضفي طابعاً بيئياً وصحياً على المكان. كما سيتم توفير أماكن جلوس متطورة ومريحة لخدمة الزوار، مع الاهتمام بالعناصر الجمالية التي تليق بواجهة مدينة كفر الزيات.

وأضاف اللواء الجندي أن المشروع يتضمن أيضاً رفع كفاءة منظومة الإضاءة بالكامل من خلال تركيب أعمدة إنارة حديثة موزعة بعناية تضمن رؤية ليلية آمنة ومريحة، مؤكداً أن الإضاءة ليست فقط عنصراً وظيفياً، بل جزء من الهوية البصرية للكورنيش، بما يعكس روح المدينة ويخلق أجواءً جاذبة خلال الفترات المسائية.

وشدد محافظ الغربية على أن تطوير الكورنيش يُعد خطوة محورية ضمن رؤية المحافظة لرفع كفاءة المرافق العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الدولة تولي أهمية كبرى لتطوير المدن الواقعة على ضفاف النيل لما تمثله من قيمة ثقافية وتاريخية ومجتمعية، مشيراً إلى أن كفر الزيات تستحق واجهة حضارية تليق بتاريخها وسكانها.

دعم الأسر والعائلات 

واختتم الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية مستمرة في متابعة المشروعات ميدانياً، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لضمان تنفيذ الأعمال وفقاً لأعلى المعايير الفنية والهندسية، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في دعم التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تحسين خدمات المواطنين أعمال تطوير كورنيش

