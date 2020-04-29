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أخبار العالم

5841 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:45 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا تسجيل 5841 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 99399.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، تمديد العزل في البلاد حتى 11 مايو المقبل بسبب فيروس كورونا، وقال بوتين: مستعدون لأي تطور محتمل.



وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدولة نجحت في حشد قدرات الصناعة الوطنية، في ظروف جائحة كورونا.

وقال بوتين، خلال اجتماع حول مكافحة انتشار فيروس كورونا إن العالم يواجه لأول مرة وباء كورونا .

وأضاف الرئيس الروسي، ولكن بفضل العلماء يمكن التوقع واختيار التكتيكات.
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