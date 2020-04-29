احمِ نفسك.. إلى متى يعيش كورونا على الملابس ؟

إلى متى يعيش الفيروس التاجي على الملابس - وهل يقتل منظف الغسيل الفيروس؟، سؤال يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة إجابته؛ لحماية أنفسهم.

وعلى الرغم من أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تقول إن

الجديد ينتقل عادة من خلال قطرات الجهاز التنفسي (من شخص مصاب بالعطس أو السعال) بدلًا من الأشياء والمواد التي يمكن أن تنقل

إذا أصبحت ملوثة ، إلا أن إرشادات CDC (مراكز مكافحة الأمراض واتقائها) تشير أيضًا الى أن الفيروس قد يظل قابلًا للحياة لساعات إلى أيام على الأسطح بما في ذلك الملابس.