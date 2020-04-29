احمِ نفسك.. إلى متى يعيش كورونا على الملابس ؟

إلى متى يعيش الفيروس التاجي على الملابس - وهل يقتل منظف الغسيل الفيروس؟، سؤال يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة إجابته؛ لحماية أنفسهم.
وعلى الرغم من أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تقول إن الفيروس التاجي الجديد ينتقل عادة من خلال قطرات الجهاز التنفسي (من شخص مصاب بالعطس أو السعال) بدلًا من الأشياء والمواد التي يمكن أن تنقل الفيروس إذا أصبحت ملوثة ، إلا أن إرشادات CDC (مراكز مكافحة الأمراض واتقائها) تشير أيضًا الى أن الفيروس قد يظل قابلًا للحياة لساعات إلى أيام على الأسطح بما في ذلك الملابس.
وفقا لموقع هيلث يقول أميش أدالجا ، خبير الأمراض المعدية ، وكبير الباحثين في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي في ماريلاند : "أشك في أنه يمكنك العثور على قابلية بقاء الفيروس لعدة ساعات وربما يوم واحد على الملابس" .
واضاف "يعتمد ذلك إلى حد كبير على الظروف البيئية - تؤثر درجة الحرارة والرطوبة على نمو الفيروس."
وبشكل عام ، يقول الدكتور أدالجا إنه لا يعتقد أن الملابس بمثابة انتشار كبير للفيروس التاجي الجديد لكن من الأفضل أن تكون آمنًا، ولكن ما الذي يمكنك فعله لتقليل خطر التعرض للفيروس التاجي عندما يتعلق الأمر بملابسك؟:
أولا: إذا لم يثبت أي شخص في أسرتك إيجابية لفيروس التاجي الجديد أو يظهر عليه أي أعراض ، يمكنك تنظيف ملابسك كما تفعل عادةً.
ثانيا: إذا كنت في مكان عام فمن الأفضل أن تغسل الملابس التي ارتديتها في الخارج عندما تعود إلى المنزل.
ويكشف البحث الصادر عن NIAID (المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية) أن بعض الفيروسات يمكن أن تظل نشطة بعد يومين أو ثلاثة أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ ، ولمدة 24 ساعة على الورق المقوى و4 ساعات على النحاس لذا قد يتواجد الفيروس على السوستة والأزرار وبالتالي يمكن أن تنقل الفيروس إلى منزلك.
تذكرى أن غسل اليدين يظل أهم خطوة يمكنك اتخاذها لمنع انتشار COVID-19. لذلك لا تهتم بغسل ملابسك حتى تنسى يديك.