ليس الخفاش.. عالم ألماني يكشف المصدر المحتمل لفيروس كورونا

وسط اجماع عالمي على أن مصدر فيروس كورونا "كوفيد-19" هو الحيوانات البرية في سوق مدينة ووهان حيث ظهر الوباء للمرة الأولى؛ يثير كبير الباحثين بعلم الفيروسات في مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين الجدل بنظرية جديدة حول سبب ظهور الوباء.





ويعتقد عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن أن الفيروس مصدره الصين بالفعل ولا يختلف حول الأمر، لكنه يرى أن "كلب الراكون" هو الحيوان الذي نقل المرض إلى الإنسان.





ويقول العالم الألماني في حوار مع صحيفة "الجارديان" إن الأمر يحتاج لمزيد من الدراسات، موضحا أن هناك أمر مهم يتم تجاهله خلال التعامل مع أزمة كورونا، وهو ظروف نشأة فيروس سارس في عام 2003 بجنوب الصين، حيث عثر عليه في "كلب الراكون".





وعن كيفية انتقال الفيروس، يرى العالم الألماني أن بعضا ممن كانوا في سوق تجارة الحيوانات بمدينة ووهان يعملون في أماكن تربية "كلب الراكون"، موضحا أن ذلك هو سبب انتقال فيروس كورونا إلى سوق ووهان.





وأكد دروستن أن "كلب الراكون" هو الحيوان المسؤول عن انتقال كورونا للبشر، مضيفا أنه لا يفهم سبب عدم وجود دراسات حول ذلك الأمر، مستبعدا أن يكون " آكل النمل الحرشفي" هو مصدر العدوى.



