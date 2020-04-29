دراسة: الأطفال من سن 10 سنوات لا ينقلون فيروس كورونا.. تفاصيل

لتخفيف القيود على المواطنين في سويسرا، قللت الحكومة من اجراءات الحجر الصحي وسمحت بالزيارات؛ بسبب زيادة حالات الاكتئاب؛ واستقرار حالات مصابي كورونا؛ فالوضع مطمئن حتى الان هناك .
وحسب الدراسة السويسرية- التي نشرتها صحيفة " ميرور" البريطانية- فإن الحكومة سمحت للمواطنين بتبادل الزيارات في المنازل.
و أشارت الدراسة إلى أن الأطفال من سن 10 سنوات لا ينقلون عدوى فيروس كورونا للمسنين .
واندهش المواطنون في سويسرا من تلك الدراس، إلا أن أحد الأطباء خرج و اوضح أن الاطفال فوق سن 10 سنوات واعون لتحركاتهم و يمكن توجيههم و لفت انتباههم لتعقيم إيديهم و المكان المحيط بهم باستمرار بعكس الأعمار الأقل .
و أكدت الدراسة ان الحكومة تسعى لتخفيف قيود الحجر الصحي في الأيام المقبلة استعدادا للعودة من جديد و لكن بخطوات بطيئة إلى حد ما و بدايتها السماح بزيارة المواطنين لذوييهم بداية من سن 10 سنوات .