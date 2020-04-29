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منوعات

دراسة: الأطفال من سن 10 سنوات لا ينقلون فيروس كورونا.. تفاصيل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:35 ص
صدى البلد
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مريم صليب
لتخفيف القيود على المواطنين في سويسرا، قللت الحكومة من اجراءات الحجر الصحي وسمحت بالزيارات؛ بسبب زيادة حالات الاكتئاب؛ واستقرار حالات مصابي كورونا؛ فالوضع مطمئن حتى الان هناك . 

وحسب الدراسة السويسرية- التي نشرتها صحيفة " ميرور" البريطانية- فإن الحكومة سمحت للمواطنين بتبادل الزيارات في المنازل.

و أشارت الدراسة إلى أن الأطفال من سن 10 سنوات لا ينقلون عدوى فيروس كورونا للمسنين . 

واندهش المواطنون في سويسرا من تلك الدراس، إلا أن أحد الأطباء خرج و اوضح أن الاطفال فوق سن 10 سنوات واعون لتحركاتهم و يمكن توجيههم و لفت انتباههم لتعقيم إيديهم و المكان المحيط بهم باستمرار بعكس الأعمار الأقل . 

و أكدت الدراسة ان الحكومة تسعى لتخفيف قيود الحجر الصحي في الأيام المقبلة استعدادا للعودة من جديد و لكن بخطوات بطيئة إلى حد ما و بدايتها السماح بزيارة المواطنين لذوييهم بداية من سن 10 سنوات . 
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