دراسة: الأطفال من سن 10 سنوات لا ينقلون فيروس كورونا.. تفاصيل

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وحسب الدراسة السويسرية- التي نشرتها صحيفة " ميرور" البريطانية- فإن الحكومة سمحت للمواطنين بتبادل الزيارات في المنازل.





و أشارت الدراسة إلى أن الأطفال من سن 10 سنوات لا ينقلون عدوى فيروس كورونا للمسنين .





واندهش المواطنون في سويسرا من تلك الدراس، إلا أن أحد الأطباء خرج و اوضح أن الاطفال فوق سن 10 سنوات واعون لتحركاتهم و يمكن توجيههم و لفت انتباههم لتعقيم إيديهم و المكان المحيط بهم باستمرار بعكس الأعمار الأقل .





و أكدت الدراسة ان الحكومة تسعى لتخفيف قيود الحجر الصحي في الأيام المقبلة استعدادا للعودة من جديد و لكن بخطوات بطيئة إلى حد ما و بدايتها السماح بزيارة المواطنين لذوييهم بداية من سن 10 سنوات .

لتخفيف القيود على المواطنين في سويسرا، قللت الحكومة من اجراءات الحجر الصحي وسمحت بالزيارات؛ بسبب زيادة حالات الاكتئابواستقرار حالات مصابي كورونافالوضع مطمئن حتى الان هناك .