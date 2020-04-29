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برلمان

لمواجهة كورونا.. صحة البرلمان تبحث رفع سن معاش الأطباء إلى 65 عاما

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:16 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد أيمن
أعلن النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، مناقشة اللجنة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، خلال الأسبوع القادم، وذلك لرفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلًا من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، للقضاء على عجز الأطباء في المستشفيات ومواجهة فيروس كورونا بالاستفادة من خبرات وكفاءة كبار الأطباء.

وأشار شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الحكومة وافقت أيضا على مشروع قانون في هذا الشأن بخلاف قانون اللجنة، لذلك تسعى الدولة لمناقشة المشروعان والوصول إلى مشروع قانون واحد متكامل ومتوازن يحقق مصلحة الأطباء.
 

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة، حيثُ نص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلًا من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع انشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي.
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