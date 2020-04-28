AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصدر: رئيس الوزراء يلقي بيان تجديد حالة الطوارئ أمام البرلمان.. الأحد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:31 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
أكدت مصادر حكومية أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سوف يلقي، بيانا أمام مجلس النواب، يوم الأحد، لإبداء أسباب تجديد إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، ابتداء يوم الثلاثاء ٢٨ إبريل الجاري.

وقالت المصادر في تصرحات خاصة لـ "صدى البلد" أن رئيس الوزراء سوف يبدي أسباب تجديد إعلان حالة الطوارئ أمام النواب، لافتا أن من ضمن أسباب إعلان حالة الطوارئ مواجهة فيروس كورونا والإرهاب والبناء المخالف. 

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مصير المخالفين بعد قرار الحكومة غلق المحال

الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ ابتداء من اليوم ولمدة 3 أشهر

يبدأ 7 مساء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجول في عدة مناطق .. تعرف عليها

البلطجة والتجمهر ومخالفات البناء .. الحكومة: إحالة 13 جريمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

الأحد.. رئيس الوزراء يلقي خطابا أمام الجلسة العامة للبرلمان

أبرزها مواجهة الإرهاب وكورونا.. نائب يوضح أسباب إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

ترشيحاتنا

شاهد .. الرئيس يجتمع عبر الفيديو كونفرانس مع 6 من مديري مستشفيات العزل لمتابعة تطورات فيروس كورونا

بـ قميص منقط ضيق.. شاهد.. ابنة شريف منير بإطلالة جريئة

مدبولي: الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة فرصة تاريخية لهيكلة الجهاز الإدارى للدولة

الرئيس السيسي: الـ 1000 مصاب بـ كورونا منهم 850 إصابتهم بسيطة أو متوسطة.. فيديو

كان بيطير طيارة قبل الإفطار.. مصرع طفل بالدقهلية

سيدنا يوسف من نسلها.. علي جمعة: السيدة سارة أجمل امرأة بعد حواء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور لـ آيتن عامر: كفاية تهزيء .. شاهد أبرز 10 إطلالات لها

في 5 دقائق .. 3 طرق سحرية للتخلص من النمل

بالأبيض المكشوف.. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالة جريئة