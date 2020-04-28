مصدر: رئيس الوزراء يلقي بيان تجديد حالة الطوارئ أمام البرلمان.. الأحد

أكدت مصادر حكومية أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سوف يلقي، بيانا أمام مجلس النواب، يوم الأحد، لإبداء أسباب تجديد إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، ابتداء يوم الثلاثاء ٢٨ إبريل الجاري.





وقالت المصادر في تصرحات خاصة لـ "صدى البلد" أن رئيس الوزراء سوف يبدي أسباب تجديد إعلان حالة الطوارئ أمام النواب، لافتا أن من ضمن أسباب إعلان حالة الطوارئ مواجهة فيروس كورونا والإرهاب والبناء المخالف.





وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.





وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.





وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.