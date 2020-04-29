أمراض نفسية وعصبية.. تفاصيل قرار حظر ظهور برنامج رامز مجنون رسمي

قررت نقابة الإعلاميين في بيان لها منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.





وقالت النقابة في بيان لها اليوم: "بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتى ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال على قناة إم بى سى مصر وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر".





وبإلاشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر، وبعد الإطلاع على الدستور المصرى فى مادته العاشرة والتى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها وأستقرارها وترسيخ قيمها، وفى مادته ٥١ على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، وعلى قانون نقابة الاعلاميين فى مادته الثالثة والتى تنص على الآتى تهدف النقابة الى ضمان أداء الإعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامى".





كما تنص المادة الخامسة يحكم عمل الاعلامى ميثاق شرف إعلامى يعده مجلس الادارة ويكون الميثاق ملزما للاعلاميين وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيا عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه وتنص المادة السادسة من ذات القانوا يتضمن ميثاق الشرف الاعلامى مدونة للسلوك المهني والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الاعلامى بما يضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسئول .





وحيث أن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة ام بى سى وهى موجهه للمجتمع المصرى وتحمل إسم الدولة المصرية وحيث أنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيد بنقابة الإعلاميين أو حاصل على تصريح بمزاولة المهنة، تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفا ما نص عليه المادة ٢ والمادة ١٩ من قانون نقابة الاعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦.



