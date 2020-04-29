هاني أبوريدة يكشف موعد انتخابات الجبلاية





وقال أبوريدة في نصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية:"انتخابات اتحاد الكرة المصري تُجرى في شهر أغسطس المقبل ،ولا صحة لرحيل المجلس المنتخب بعد الأولمبياد في 2021 لأن اللائحة واضحة باستمرار المجلس الجديد لمدة 4 سنوات تنتهي في أغسطس 2024."







يذكر أن أبوريدة قد أعلن أمس الثلاثاء، عن ترشحه على رئاسة اتحاد الكرة المصري"الجبلاية"، في الانتخابات القادمة."





وكان الدوري المصري قد تم إيقافه حتى منتصف شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كشف هاني أبوريدة،عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد انتخابات اتحاد الكرة المصري القادم.