توقف عن تناولها بعد الإفطار.. خطر كبير لـ الحلويات في هذا التوقيت

تعتبر الحلويات من الاطباق الهامة في شهر رمضان المبارك فلا غنى عن القطايف والكنافة بجميع أنواعها، وعادة ما يتم تقديمها بعد وجبة الافطار مباشرة.
وحذرت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، من تناول الحلويات بعد وجبة الافطار ونصحت بعدم تقديمها مباشرة لعائلتك بعد الافطار.
وتابعت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها، أن تناول الحلويات عقب وجبة الافطار يؤدي إلى مرض السمنة المفرطة وارتفاع السكر ومشاكل اخرى كثيرة.
ونصحت سهام سوقية بالبدائل التالية :
- أرز بحليب
- مهلبية
وحذرت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، من تناول الحلويات بعد وجبة الافطار ونصحت بعدم تقديمها مباشرة لعائلتك بعد الافطار.
وتابعت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها، أن تناول الحلويات عقب وجبة الافطار يؤدي إلى مرض السمنة المفرطة وارتفاع السكر ومشاكل اخرى كثيرة.
ونصحت سهام سوقية بالبدائل التالية :
- أرز بحليب
- مهلبية