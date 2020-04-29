AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توقف عن تناولها بعد الإفطار.. خطر كبير لـ الحلويات في هذا التوقيت

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:16 م
حلويات
حلويات
Advertisements
آلاء حسن
تعتبر الحلويات من الاطباق الهامة في شهر رمضان المبارك فلا غنى عن القطايف والكنافة بجميع أنواعها، وعادة ما يتم تقديمها بعد وجبة الافطار مباشرة.

وحذرت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، من تناول الحلويات بعد وجبة الافطار ونصحت بعدم تقديمها مباشرة لعائلتك بعد الافطار.

وتابعت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها، أن تناول الحلويات عقب وجبة الافطار يؤدي إلى مرض السمنة المفرطة وارتفاع السكر ومشاكل اخرى كثيرة.

ونصحت سهام سوقية بالبدائل التالية :
- أرز بحليب
- مهلبية

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نوع من ياميش رمضان يساعد على فقدان الوزن

طريقة سحرية لتحسين الحالة المزاجية في الصيام

نصيحة رمضانية.. تجنب استخدام المقليات على مائدة رمضان

القطعة بـ 600 جرام.. استشارى تغذية يحذر من تناول هذه الحلويات بعد الفطار.. فيديو

هيلثي.. 10 أخطاء تجنبها في السحور لصيام مريح

اتبع هذه النصائح لتجنب زيادة الوزن في رمضان

ترشيحاتنا

لفظ خارج من رامز جلال عن دينا الشربينى وياسمين رئيس.. والضحية تنهال عليه ضربًا

أحمد خالد صالح يعلق على ظهوره في مسلسل الاختيار.. شاهد

البابا تواضروس يكشف مسلسله المفضل في رمضان.. فيديو

رسالة مصيرية للإعلامية دعاء صلاح تشعل حديث السوشيال ميديا

لفظ خارج من رامز جلال عن دينا الشربينى و ياسمين رئيس.. فيديو

خطة التعايش مع الفيروس.. الحكومة: 4 أسلحة جديدة لمواجهة خطر كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمى أرنولد شوارزنيجر

شاهد.. مصلون يؤدون صلاة الجماعة أمام باب المسجد في الرياض.. فيديو

شاهد.. إنتاج قياسى لـ رولزرويس ولكن ليس سيارات فاخرة.. تعرف عليه