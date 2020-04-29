توقف عن تناولها بعد الإفطار.. خطر كبير لـ الحلويات في هذا التوقيت

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آلاء حسن



وحذرت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، من تناول الحلويات بعد



وتابعت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها، أن تناول الحلويات عقب وجبة الافطار يؤدي إلى مرض السمنة المفرطة و



ونصحت سهام سوقية بالبدائل التالية :

- أرز بحليب

- مهلبية



تعتبر الحلويات من الاطباق الهامة في شهر رمضان المبارك فلا غنى عن القطايف والكنافة بجميع أنواعها، وعادة ما يتم تقديمها بعد وجبة الافطار مباشرة.وحذرت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، من تناول الحلويات بعد وجبة الافطار ونصحت بعدم تقديمها مباشرة لعائلتك بعد الافطار.وتابعت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها، أن تناول الحلويات عقب وجبة الافطار يؤدي إلى مرض السمنة المفرطة و ارتفاع السكر ومشاكل اخرى كثيرة.ونصحت سهام سوقية بالبدائل التالية :- أرز بحليب- مهلبية

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