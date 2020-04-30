قبائل ليبية تعلن دعمها للمشير حفتر ورفض التدخل التركي

أعلن أعيان ومشايخ القبائل الليبية وعمداء البلديات شرقي البلاد، دعمهم الكامل لمجلس النواب والجيش الوطني الليبي، ورفضهم للتدخل التركي في ليبيا.









وقال مجلس النواب الليبي، في بيان صحفي نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "عددًا من مشائخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين وعددًا من عمداء البلديات، قاموا بزيارة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته بمدينة القبة، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في البلاد ومبادرة رئيس مجلس النواب التي أعلنها الأيام القليلة الماضية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد".









وأضاف البيان أن "في ختام اللقاء أصدر الحاضرون بيانًا أكدوا فيه على تأييد مجلس النواب، الجسم الشرعي الوحيد في البلاد برئاسة المستشار عقيلة صالح"، فضلا عن " دعمهم للجيش الوطني في حربه على الإرهاب والتطرف ورفض التدخل التركي السافر في ليبيا".









وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أعلن الخميس 24 أبريل، عن خريطة طريق لإنهاء الأزمة في البلاد.









وقال صالح في كلمة له إن "الحوار السياسي فشل" وإن "العودة للشعب الليبي مطلب وطني لإنقاذ ليبيا".









وأعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الاثنين الماضي، تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وقال إن "الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة"، مضيفا "ونعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب".