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أخبار العالم

للمرة الأولى.. كوريا الجنوبية تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي الوباء. 

وبدأت الحياة في كوريا الجنوبية تعود إلى طبيعتها رغم أن الكنائس والجامعات والمدارس لاتزال مغلقة في كوريا الجنوبية والعديد من الناس يعملون من المنزل.

ونجحت كوريا الجنوبية في السيطرة من تفشي الوباء في وقت مبكر للغاية، ذلك أنها تشن هجومها على جبهات متعددة، ففي أي مكان في البلاد سيتم قياس درجة حرارة الناس، وإذا تبين ارتفاع درجة حرارة أي شخص، يتم إجراء اختبار فيروس كورونا له فورًا.

بالإضافة إلى بعض الإجراءات الروتينية مثل انتشار معقم اليدين المجاني في كل مكان من المكاتب إلى الحافلات والمتاجر، وجميع الأشخاص تقريبا يرتدون قناعات الوجه.

كما تستخدم السلطات تكنولوجيا الهاتف المحمول المتطورة والبيانات الشخصية لتتبع الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بالفيروس ورصد العدوى وإصدار تحذيرات للأفراد.
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