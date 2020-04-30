نجلاء بدر تتصدر تويتر بسبب مسلسل البرنس.. متابعون: شكلها بيفكرنا بـ مديحة كامل

تصدرت الفنانة نجلاء بدر، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بسبب مشاهدها المتميزة فى مسلسل "البرنس".

تقوم نجلاء بدر بدور لبنى زوجة الفنان محمد رمضان مسلسل "البرنس"، وتدور أحداث المسلسل فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، ويعمل "سمكري" في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.









وجاءت تعليقات رواد تويتر كالاتى:



نجلاء بدر جميلة وكلاسي وشيك خالص بعيدًا عن اي دور عملته واللي بيقول غير كدة مبيفهمش حاجة في الستات

لو نجلاء بدر ماتت ومحمد رمضان اتجوز نور انا مش هتفرج ع مسلسلات مصريه تاني انا بقول اهو من دلوقتي

اكتشفت ان نجلاء بدر جميله