67 حالة وفاة و1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 67 حالة وفاة و1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت وزارة الصحة الهندية بيان نشرته وكالة "آني" الرسمية: "ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 1074 والإصابات إلى 33050 حالة".





ويخشى الخبراء كارثة صحية في ثاني أكثر دولة اكتظاظا بالسكان في العالم مع نظام صحي متداع والعديد من مدن الصفيح.





وطرح الخبراء على وجه الخصوص فرض قيود صارمة على المستوى الوطني اعتبارا من 25 مارس فيما كانت البلاد لا تسجل سوى 600 حالة وعشر وفيات.





ووجه وقف النشاط هذا ضربة رهيبة للاكثر فقرا من الهنود وملايين العمال المياومين الذين باتوا فجأة بدون أي مدخول واضطروا للعودة سيرا إلى قراهم، وقطعوا في بعض الأحيان مئات الكيلومترات.











