بشكل آمن.. حضري بودرة السوبيا بالمنزل بأبسط الخطوات

يعتبر مشروب السوبيا من أكثر المشروبات الرمضانية المفضلة لدى الكثير للإفطار عليها، ولكن ربة المنزل تتخوف من شرائها جاهزة، منعا للأضرار الصحية.



تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير بودرة السوبيا وطرق حفظها في النقاط التالية:









مكونات بودرة السوبيا:





ربع كوب سكر بودرة

لبن

فانيليا بودرة

جوز هند مبشور

8 ملاعق كبيرة لبن بودرة

ربع كوب أرز مطحون

للتقديم فستق





التحضير:

- تقلب كل المكونات الجافة معًا جيدًا لتجهز بودرة السوبيا وتحفظ ليتاح استخدامها في أي وقت حسب الرغبة.





أسرار تحضير مشروب السوبيا مثل الجاهز:





- تحفظ بودرة السوبيا إما في كيس مغلق أو عبوة أو برطمان جاف معقم، وتحفظ في مكان جاف بعيدًا عن التوابل أو الشاي؛ لأن رائحتها نفاذة.

- وفي حال تحضير السوبيا بكميات كبيرة تحفظ في الفريزر حتى لا تتلف.

- يحضر مشروب السوبيا بسهولة ولكن بمقدار معين بحيث لا يكون خفيف سائل أو ثقيل القوام مثل السحلب، لهذا يوضع لكل كيلو لبن 6 ملاعق من بودرة السوبيا والسكر حسب الرغبة.

- يجب أن تخلط بودرة السوبيا مع اللبن في الخلاط وليس يدويًا حتى تتجانس المكونات جيدًا وتحضر مشروب السوبيا بقوام مظبوط

