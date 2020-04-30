"تاس": الأمن الروسي يحبط عملا إرهابيا وشيكا

أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي عملية إرهابية وشيكة، وتمكن من القضاء على 3 مسلحين، كانوا يستعدون لتنفيذها في مدينة (يكاترينبورج) الروسية.





وأفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الخميس/ بأن أجهزة الأمن الروسية قضت على 3 مسلحين، كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في منطقة (تشكالوفسكي)" بمدينة (يكاترينبورج). وأضافت :" لقد عثر الأمن الروسي على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت بحوزة هؤلاء المسلحين".

ولم تشر وكالة الأنباء الروسية إلى هوية هؤلاء المسلحين وانتمائهم.



