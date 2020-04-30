"تاس": الأمن الروسي يحبط عملا إرهابيا وشيكا

أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي عملية إرهابية وشيكة، وتمكن من القضاء على 3 مسلحين، كانوا يستعدون لتنفيذها في مدينة (يكاترينبورج) الروسية.
وأفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الخميس/ بأن أجهزة الأمن الروسية قضت على 3 مسلحين، كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في منطقة (تشكالوفسكي)" بمدينة (يكاترينبورج). وأضافت :" لقد عثر الأمن الروسي على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت بحوزة هؤلاء المسلحين".
ولم تشر وكالة الأنباء الروسية إلى هوية هؤلاء المسلحين وانتمائهم.
يُذكر أن مدنية (يكاترينبورج) هي عاصمة مقاطعة سفيردلوفسك الروسية، وهي رابع أكبر مدينة في روسيا من حيث عدد السكان، وتقع في وسط القارة الأوروآسيوية على الحدود بين أوروبا وآسيا، وعلى بعد أكثر من 600 1 كم شرق العاصمة الروسية (موسكو).