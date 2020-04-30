وزيرة التضامن: صرف المعاشات عبر الـ ATM غدا الجمعة.. صرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات بداء من يوم الأحد ٣ مايو.. والمتخلفون عن الصرف يبدأون الصرف من يوم الأحد 10 مايو

نيفين القباج:

صرف المعاشات عبر الـ ATM بدءا من غد الجمعة

صرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات يوم الأحد ٣ مايو





قررت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إجراء تعديل على الخطة الخاصة بصرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ما تقرر من اعتبار يوم السبت الثاني من مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.





بحيث يكون أول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتامينات في يوم الأحد ٣ مايو، وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، وبالتالي تكون جميع المعاشات متاحة للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو بدون حد أقصى.

وأكدت "القباج" أنه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد.





وتم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، لتصبح على النحو التالى:





أولا: أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم

= سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد والإثنين الموافق 3- 4 من شهر مايو.





ثانيا: أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم

= سيقومون بالصرف أيام "الثلاثاء والأربعاء" الموافق 5-6 من شهر مايو.





ثالثا: أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم مليون قائم

= سيقومون بالصرف يومى الخميس والسبت 7 – 9 مايو من شهر مايو.





رابعا: أصحاب المعاشات من من يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له

= سيقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الأحد 10 من شهر مايو.





ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد على 1.684 مليون حالة بقيمة إجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتبارًا من أول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.