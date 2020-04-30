جايبالي الكلام مع رضوى الشربيني.. آيتن عامر تسخر من شخصيتها في فرصة تانية

نشرت الفنانة آيتن عامر، صورة جديدة لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وذلك من كواليس مسلسل فرصة تانية.
وكتبت آيتن عامر معلقلة على المشهد: "جايبالى الكلام و مخلية وشي فى الارض من الاستاذة #رضوى_الشربينى اعمل فيكى ايه بس يا ريهام".
والجدير بالذكر أثارت الفنانة آيتن عامر الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد نجاحها الباهر فى مسلسل فرصة ثانية؛ وتعرضها ا للهجوم والانتقادات بسبب شخصية ريهام التى تجسدها فى المسلسل.
مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد الشامي ونهال عنبر ومحمود البزاوي.
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