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أخبار العالم

تعرف على دور الموساد فى حظر أنشطة حزب الله بـ ألمانيا

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:13 م
تعرف على دور الموساد
تعرف على دور الموساد فى حظر أنشطة حزب الله بـ ألمانيا
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سمر صالح
نشرت وسائل إعلام أمريكية اليوم الخميس، تقريرا حول دور المخابرات الإسرائيلية "الموساد" فى قرار ألمانيا الصادر اليوم بحظر أنشطة حزب الله اللبناني وتصنيفها كحركة إرهابية.

وقدمت إسرائيل معلومات استخبارية ساعدت ألمانيا في اتخاذ قرار حظر الجماعة اللبنانية الإرهابية.

وتم إخطار المسؤولين في إسرائيل بالقرار الوشيك قبل عدة أيام ، بما في ذلك حملة الاعتقال المخططة لأعضاء حزب الله فى ألمانيا.

وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية تأكيد حظر حزب الله اللبناني كـ"منظمة إرهابية" ومنع جميع نشاطاته في البلاد. 

وبحسب إذاعة "دويتشه فيله"، كتب ستيف ألتر، أحد الناطقين باسم وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر، في تغريدة على تويتر، أن وزير الداخلية "أكد حظر منظمة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا"، وأضاف: "حتى في أوقات الأزمات، سيادة القانون قادرة على اتخاذ الإجراءات".
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