تورتة وصور تذكارية.. كيف احتفل مستشفى العزل في أسيوط بشفاء ٣ من مصابي كورونا

احتفل مستشفى العزل بأبوتيج في أسيوط اليوم، الخميس، بشفاء وخروج 3 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد.





وحرص أطباء وتمريض والعاملين بمستشفى أبوتيج للعزل، على الاحتفال بشفاء الحالات الجديدة وعمل تورتة والتقاط الصور التذكارية معهم ورفع علامة النصر ابتهاجا بشفائهم.





وأكد مصدر مسئول بصحة أسيوط، أن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 61 شخصًا، مشيرا إلى وجود حالات أخرى تتحسن تدريجيا، ومن المرجح خروج دفعة أخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.



