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رياضة

الزمالك يرحب برحيل عمر السعيد

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:22 م
عمر السعيد مهاجم
عمر السعيد مهاجم الزمالك
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن ترحيب مجلس الإدارة برحيل عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن مسئولي النادي الأبيض لديهم نية في إدخال اللاعب كمقايضة ضمن الصفقات التي ينوي الزمالك إبرامها في الميركاتو الصيفي.

الجدير بالذكر أن عمر السعيد تلقي عددا من العروض المحلية خلال الآونة الأخيرة، للحصول على خدماته في الموسم الجديد في ظل عدم مشاركته مع الزمالك بشكل مستمر.


ويرفض عمر السعيد البت في أي عروض حاليًا لحين حسم موقفه بشكل نهائي من قبل مسئولي الزمالك، سواء باستمراره في الموسم الجديد أو رحيله.


ويعتمد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على مصطفى محمد بشكل أساسي في قيادة خط الهجوم، حيث عانى عمر السعيد من نفس الأمر خلال الموسم الماضي بسبب اعتماد السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأبيض على الكونغولي كابونجو كاسونجو في مركز رأس الحربة.
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