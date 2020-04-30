الزمالك يرحب برحيل عمر السعيد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن ترحيب مجلس الإدارة برحيل عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد المصدر أن مسئولي النادي الأبيض لديهم نية في إدخال اللاعب كمقايضة ضمن الصفقات التي ينوي الزمالك إبرامها في الميركاتو الصيفي.





الجدير بالذكر أن عمر السعيد تلقي عددا من العروض المحلية خلال الآونة الأخيرة، للحصول على خدماته في الموسم الجديد في ظل عدم مشاركته مع الزمالك بشكل مستمر.









ويرفض عمر السعيد البت في أي عروض حاليًا لحين حسم موقفه بشكل نهائي من قبل مسئولي الزمالك، سواء باستمراره في الموسم الجديد أو رحيله.







