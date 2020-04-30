توفيت أثناء مواجهة فيروس كورونا.. لقطات موجعة لطفلة في جنازة والدتها

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة لقطات مؤثرة لطفلة صينية في الخامسة من عمرها خلال تواجدها في جنازة والدتها التي توفيت أثناء مواجهة وباء "كورونا".





ووفقًا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأم "تشانج جينج جينج"، البالغة من العمر 32 عامًا، كانت تعمل ممرضة وتتولى علاج المرضى المصابين بـ"كورونا"، وقد توفيت إثر إصابتها بسكتة قلبية بعد أن عملت ليلًا ونهارًا من أجل إنقاذ حياة المرضى خلال مهمة مدتها شهرين في مقاطعة "هوبي" الصينية.





وظهرت الطفلة خلال مراسم جنازة والدتها، التي أقيمت في مدينة "جينان" شرق الصين في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وقد كانت تعانق والدها وتصرخ منادية على والدتها في مشهد موجع؛ وأشارت الصحيفة إلى أن الطفلة ظلت تصرخ قائلة: "أمي لا تتركيني".





وكانت الأم قد توفيت في السادس من أبريل الجاري في نهاية فترة الحجر الصحي التي خضعت لها بعد عودتها من "هوبي" إلى مسقط رأسها بمقاطعة "شاندونج"، وقبيل السماح لها بالعودة إلى منزلها مباشرة.



