تسيير 4 رحلات طيران غدا لإعادة المصريين العالقين في واشنطن وموسكو وكييف

يغادر مطار القاهرة الدولي، غدا الجمعة، 4 رحلات طيران استثنائية تسيرها شركتا مصر للطيران وإيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، إلى واشنطن وموسكو وكييف، لعودة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن تعود الرحلات الأربع إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.





وكانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، خلال الفترة ما بين 21 أبريل حتى 30 أبريل، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وتأتي قائمة المدن التي سيتم عودة المصريين العالقين منها، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي".



