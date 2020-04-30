رغم تجدد إصابته بكورونا.. قرار جديد من يوفنتوس بشأن عقد ديبالا

اتخذ نادي يوفنتوس الإيطالي، قرارًا حاسمًا بشأن مصير لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا.





تردد اسم ديبالا في الموسم الماضي بالرحيل عن صفوف السيدة العجوز، بعد اهتمام أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام بضمه.





ويفيد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن يوفنتوس سيقدم عقدًا جديدًا لديبالا، لضمان بقائه مع الفريق لأطول فترة ممكنة.





ويوضح التقرير أن اليوفي وديبالا على بعد خطوات قليلة من التوصل لاتفاق بشأن تمديد عقد الأرجنتيني.





وأشار التقرير إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة، سيحسم يوفنتوس مسألة تجديد عقد ديبالا.



