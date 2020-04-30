ارتفاع وفيات كورونا في العالم لأكثر من 230 ألفا

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، عن ارتفاع معد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 230 ألف حالة وفاة.





وأعلنت كندا، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وتجاوز عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في كندا الـ 3 آلاف حالة، فحتى صباح اليوم الخميس، توفى 3082 شخص جراء الوباء.





فيما سجلت البلاد أكثر من 52 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.





وتجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، مليون شخص، ما يمثل أحد أبرز المحطات المشرقة في معركة البشرية ضد هذا الفيروس.