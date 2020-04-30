توتي: محمد صلاح لم يكن يرغب في الرحيل عن روما





وقال توتي في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي: " "صلاح لم يتخل عنا -روما-، في تلك الفترة كانت هناك أزمة مالية واضطر النادي لبيعه ".





وأضاف قائد روما السابق أن احتياج النادي إلى أموال أدت إلى بيع صلاح، لأن روما كان يعاني من أزمة مالية حينها.





وعقب رحيل صلاح عن نادي العاصمة الإيطالية قامت بعض جماهير روما بمهاجمته وانتقاد انتقاله إلى ليفربول بعد تألقه الملفت للأنظار. وكان صلاح قد رحل عن روما في صيف 2017 منتقلا إلى ليفربول في صفقة قدرت بـ 42 مليون يورو ليشهد تألق لافت للأنظار ويصبح أفضل لاعب في إنجلترا موسم 2018.

كشف فرانشيسكو توتي أسطورة فريق روما الإيطالي، حقيقة تخلي محمد صلاح عن فريق الذئاب من أجل الإنضمام إلى ليفربول الإنجليزي في 2017.