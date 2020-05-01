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محافظات

محافظ الغربية : صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 35 ألف عامل.. صور

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:05 ص
اجتماع مجلس المحافظين
اجتماع مجلس المحافظين
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أحمد على

استعرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود المحافظة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة ، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمضارين من تداعيات فيروس كورونا المستجد وقدرها 500 جنيه.


وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد الخميس، عن طريق الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .


أشار محافظ الغربية، إلي استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمختلف منافذ الصرف ، حيث تم الانتهاء من صرف 17,6 مليون جنيه لـ 35 ألفا 162 عاملًا للمرحلتين الأولي والثانية ، من خلال 322 منفذًا للصرف ، شملت 237 مكتب بريد، و 77 فرعا لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و 8 مدارس علي مستوى مدن ومراكز المحافظة .


أكد المحافظ ، علي استمرار أعمال الصرف وسط إجراءات احترازية مكثفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة المواطنين، بالتزامن مع أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنافذ ، وكذلك المنشآت والمرافق والشوارع والميادين علي مستوي المحافظة.

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