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فن

الحلقة السابعة من مسلسل سكر زيادة.. سميحة أيوب تنجح في إصلاح العلاقة بين نبيلة عبيد ونادية الجندي

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:39 ص
مسلسل سكر زيادة
مسلسل سكر زيادة
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شروق ابراهيم
شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل سكر زيادة اتحاد جميلة " هالة فاخر" و فوزية " سميحة أيوب" مع كريمة "نبيلة عبيد" ضد عصمت نادية الجندي، حيث قاما فوزية وجميلة بمساعدة كريمة في مشروع مطعمها الجديد الذي اقامته داخل الفيلا.

وتقوم كريمة بمبادرة صلح مع عصمت بعد سلسلة من الخلافات وتطلب منها مساعدتها في مطعمها الجديد إلا أن الأخيرة ترفض ذلك وتقرر إفساد مشروعها بقطع الكهرباء عن المطعم. 

وتتدخل فوزية لكي تقنع ابنتها عصمت للعمل مع كريمة، وتنجح في تلك المهمة.

وتتجدد إصابة جميلة " هالة فاخر" بالنوبة النفسية التي تجعلها تظن أن زوجها لم يتوف وما زال حيا، وتحضر عصمت إليها الطبيب من أجل معالجتها.

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