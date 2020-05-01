AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المكسيك تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع في البلاد إلى 1859 والإصابات إلى 19224.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 127 حالة وفاة و1425 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 82 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5000 حالة وفاة.

بعد ذلك تلتها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات أمس الخميس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زيادة مرعبة.. إيطاليا تعلن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 1378 حالة

الصين تعلن حصيلة جديدة لوفيات ومصابي كورونا

لأول مرة منذ انتشار الفيروس.. تراجع عدد الحالات الحرجة لمصابي كورونا في إيطاليا

ارتفاع جديد في أعداد الوفيات والإصابات بكورونا في المكسيك

كوريا الجنوبية تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

ترشيحاتنا

بعد خسارة 100 ألف جنيه.. أحمد السقا يقبّل درة على الهواء.. فيديو

كلاب الإخوان يمتلكون التوكيل الرسمى للغباوة.. تامر أمين ينفعل على الهواء.. فيديو

أخبار النادي الأهلي.. فرمان من فايلر بأول صفقة.. رد الفعل بعد تصريحات كهربا مع رامز جلال

بعد زيارته لياسمين صبري وأبو هشيمة.. طريقة كبدة البرنس في المنزل

حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد

هدية للعاملين وخالد صلاح أبرز الحاضرين.. ما لا تعرفه عن عزومة البرنس بفيلا أبو هشيمة وياسمين صبري.. فيديو

AdvertisementS

عايدة رياض عن السوشيال ميديا: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة

محافظ القاهرة: انهيار أحد كمرات كوبري ميدان الساعة نتيجة هبوط التربة

المتحدث العسكرى: استشهاد وإصابة 10 من أبطال القوات المسلحة فى انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد

خطيبة أحد شهداء حادث بئر العبد الإرهابي تتفاجأ باستشهاده عبر الفيسبوك

سنحطم النفوس الخبيثة الغادرة .. السيسي يتوعد قوى الشر بعد حادث بئر العبد

أخبار الرياضة .. أول رد فعل من الأهلي على حلقة كهربا مع رامز .. تفاصيل حبس حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق

حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد

بعد زيارته لياسمين صبري وأبو هشيمة.. طريقة كبدة البرنس في المنزل

خطط طارئة لصراع محتمل.. رئيس المخابرات التايوانية يكشف حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

أخبار النادي الأهلي.. فرمان من فايلر بأول صفقة.. رد الفعل بعد تصريحات كهربا مع رامز جلال

الشعب متوحد خلف قيادته وقواته المسلحة.. البرلمان يدين حادث بئر العبد الإرهابي

ترامب يثير الجدل بشأن الحالة الصحية لـ كيم جونج زعيم كوريا الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الكنتالوب

حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. شاهد نيللي كريم بدون مكياج تنعى شهداء الوطن

بـ الكروهات .. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة