المكسيك تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

قالت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع في البلاد إلى 1859 والإصابات إلى 19224.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 127 حالة وفاة و1425 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.





وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 82 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5000 حالة وفاة.





بعد ذلك تلتها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات أمس الخميس.



