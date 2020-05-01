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رياضة

اتحاد الكرة ينعي شهداء حادث بئر العبد الإرهابي

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:17 ص
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم
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محمد رشاد
قدمت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وكافة أعضاء اللجنة، خالص التعازي إلى الدولة المصرية قيادة وشعبا، بعد الحادث الإرهابي الخسيس الذي أدى لاستشهاد رجال من القوات المسلحة البواسل في مدينة بئر العبد في سيناء.

وحرصت اللجنة على نعي شهداء الواجب، وشددت على أن يد الخسة والإرهاب الأسود لن تنال من عزيمة رجال وأبطال القوات المسلحة البواسل، وأن الجيش المصري يمضي بكل قوة من أجل القضاء نهائيا على الإرهاب في سيناء.

وقدمت اللجنة التحية إلى رجال القوات المسلحة في حربهم الضروس ضد الإرهاب في سيناء، وشددت على دور القيادة السياسية في دعم الرجال البواسل، وتمنت أن يتغمد الله الشهداء بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أسرهم ويلهمهم الصبر والسلوان.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وـأكد "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.
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