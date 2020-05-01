اتحاد الكرة ينعي شهداء حادث بئر العبد الإرهابي

قدمت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وكافة أعضاء اللجنة، خالص التعازي إلى الدولة المصرية قيادة وشعبا، بعد الحادث الإرهابي الخسيس الذي أدى لاستشهاد رجال من القوات المسلحة البواسل في مدينة بئر العبد في سيناء.





وحرصت اللجنة على نعي شهداء الواجب، وشددت على أن يد الخسة والإرهاب الأسود لن تنال من عزيمة رجال وأبطال القوات المسلحة البواسل، وأن الجيش المصري يمضي بكل قوة من أجل القضاء نهائيا على الإرهاب في سيناء.





وقدمت اللجنة التحية إلى رجال القوات المسلحة في حربهم الضروس ضد الإرهاب في سيناء، وشددت على دور القيادة السياسية في دعم الرجال البواسل، وتمنت أن يتغمد الله الشهداء بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أسرهم ويلهمهم الصبر والسلوان.



