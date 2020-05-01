أيمن شوقي: الأهلي يحتاج إلى رمضان صبحي بشرط .. فيديو

أكد أيمن شوقي لاعب النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر يحتاج إلى استمرار صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم رمضان صبحي، بشرط.





وقال شوقي خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة "أون تايم سبورت": "الأهلي يحتاج إلى رمضان صبحي بشرط عدم المغالاة المادية من فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي".





وكان مصدر بالنادي الأهلي كشف أن مسؤولي هدرسفيلد تاون الإنجليزي وافقوا على بقاء لاعبهم رمضان صبحي لموسم جديد ضمن صفوف القلعة الحمراء.





وتطرق للحديث، عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك، قائلًا: "يذكرني بظهور عمرو زكي لأول مرة".





وقال: "أتمنى لو تلقى عروض للاحتراف أن توافق الإدارة، فهو لاعب لديه مستقبل رائع".



