لو مسافر.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة

لو مسافر بالقطار ، نستعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 1-5-2020.









مواعيد قطارات الصعيد

تشمل قائمة القطارات المتجهة لمحافظات الصعيد اليوم الجمعة، أرقام 2001 – مكيف، وقطار رقم 1001 – مميز





يتحرك من أسوان في الساعة 45.





وتضم أيضا، 159 – مميز ويقوم محطة القيا بالأقصر في الساعة 6:15، وقطار رقم 983 – مكي، الذي ينطلق من





من أسوان بتوقيت الساعة 7:30.





كما تشمل رقم 1983 – مكيف ويتحرك محطة من المنيا بتوقيت الساعة 6:15، ورقم 981 – مكيف ويقوم محطة أسوان في تمام الساعة .





مواعيد القطارات المميزة

قطا رقم 948 – مختلط، ويتحرك القطار من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30.





قطار رقم 586 – مختلط، وينطلق الساعة 14:15 من الإسكندرية.





قطار رقم 966 – مختلط، ويبدأ في التحرك من دمياط في الساعة 12:15 .





قطار رقم 954 – مختلط





تبدأ رحلة القطار في التحرك بتمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، ليصل القاهرة في الساعة 15:50.





قطار رقم 956 – مختلط





يبدأ في التحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.





مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 925 – مكيف





يقوم القطار من محطة القاهرة بتوقيت 17.10 ويصل طنطا بتوقيت الساعة 18:35.





قطار رقم 27 – مميز





يقوم القطار توقيت الساعة 16:15 من القاهرة، ويصل طنطا في الساعة 17:50.





قطار رقم 902 – مكيف





يبدأ القطار في التحرك بتمام الساعة 6:40 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 9:55.





قطار رقم900 – مكيف





يبدأ القطار في القيام بتوقيت الساعة 8:15 من القاهرة متجهًا لإسكندرية لينهي رحلته الساعة 9:35.





قطار رقم 904 – مكيف





تبدأ رحلة القطار في التحرك في الساعة 8:00 من الإسكندرية، لينهي رحلتته في القاهرة الساعة 10:30.





قطار رقك 936 – مكيف





يبدأ في تحركه من محطة طنطا الساعة 6:40، ويصل محطة القاهرة في الساعة 8:05.





قطار رقم 132- مميز





يقوم القطار من الإسكندرية بتمام الساعة 10:20 ويصل القاهرة في الساعة 11:05.





قطا رقم 918 – مكيف





ينطلق القطار من الإسكندرية بتوقيت الساعة 15:00 وويصل القاهرة في الساعة 17:45.





قطار رقم 922 – مكيف





يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسكندرية بتمام الساعة 15:15 ويصل محطة سكة حديد مصر بالقاهرة في الساعة 18:20.