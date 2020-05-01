AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لو مسافر.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:47 ص
قطارت السكة الحديد
قطارت السكة الحديد
Advertisements
حمادة خطاب
لو مسافر بالقطار ، نستعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة  1-5-2020.


مواعيد قطارات الصعيد
 تشمل قائمة القطارات المتجهة لمحافظات الصعيد اليوم الجمعة، أرقام 2001 – مكيف، وقطار رقم  1001 – مميز

يتحرك من أسوان في الساعة 45.

وتضم أيضا، 159 – مميز  ويقوم محطة القيا بالأقصر في الساعة 6:15، وقطار رقم 983 – مكي، الذي ينطلق من 

من أسوان بتوقيت الساعة 7:30.

كما تشمل رقم 1983 – مكيف  ويتحرك محطة من المنيا بتوقيت الساعة 6:15، ورقم 981 – مكيف ويقوم محطة أسوان في تمام الساعة .

مواعيد القطارات المميزة
قطا رقم 948 – مختلط، ويتحرك القطار من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30.

قطار رقم 586 – مختلط، وينطلق الساعة 14:15 من الإسكندرية.

قطار رقم 966 – مختلط، ويبدأ في التحرك من دمياط في الساعة 12:15 .

قطار رقم 954 – مختلط

تبدأ رحلة القطار في التحرك بتمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، ليصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 956 – مختلط

يبدأ في التحرك القطار من محطة بورسعيد  في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

مواعيد قطارات اسكندرية
قطار رقم 925 – مكيف

يقوم القطار من محطة القاهرة بتوقيت 17.10 ويصل طنطا بتوقيت الساعة 18:35.

قطار رقم 27 – مميز

يقوم القطار توقيت الساعة 16:15 من القاهرة، ويصل طنطا في الساعة 17:50.

قطار رقم 902 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك بتمام الساعة 6:40 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 9:55.

قطار رقم900 – مكيف

يبدأ القطار في القيام بتوقيت الساعة 8:15 من القاهرة متجهًا لإسكندرية لينهي رحلته الساعة 9:35.

قطار رقم 904 – مكيف

تبدأ رحلة القطار في التحرك في الساعة 8:00 من الإسكندرية، لينهي رحلتته في القاهرة الساعة 10:30.

قطار رقك 936 – مكيف

يبدأ في تحركه من محطة طنطا الساعة 6:40، ويصل محطة القاهرة في الساعة 8:05.

قطار رقم 132- مميز

يقوم القطار من الإسكندرية بتمام الساعة 10:20 ويصل القاهرة في الساعة 11:05.

قطا رقم 918 – مكيف

ينطلق القطار من الإسكندرية بتوقيت الساعة 15:00 وويصل القاهرة في الساعة 17:45.

قطار رقم 922 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسكندرية بتمام الساعة 15:15 ويصل محطة سكة حديد مصر بالقاهرة في الساعة 18:20.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. اليوم

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. اليوم

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء

النقل تعلن مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت

مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد.. اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

ترامب: الصين تعمدت نشر فيروس كورونا

اتحاد الكرة يعلن موعد عودة مباريات الدوري الممتاز وموقف الحضور الجماهيري

موعد أذان الفجر ثامن أيام رمضان

محمد هنيدي ينفي سخريته من محمد عادل إمام

محافظ القاهرة: انهيار أحد كمرات كوبري ميدان الساعة نتيجة هبوط التربة

حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. شاهد نيللي كريم بدون مكياج تنعى شهداء الوطن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاها .. 20 صورة تبرز إطلالات مثيرة للجدل لـ منة عرفة

طفل يبني مسجدا من الكرتون في المنزل للصلاة وقراءة القرآن.. فيديو وصور

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الكنتالوب