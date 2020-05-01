الصين تتخطى أزمة كورونا وتعلن فتح الحدائق والمتاحف للجمهور

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، إعادة فتح الحدائق والمتاحف للجمهور في العاصمة بكين، وذلك بعد تخطيها ذروة تفشي فيروس كورونا.





وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، أن السلطات سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 من أبريل ارتفاعا من 4 حالات في اليوم السابق.





وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أيضا عن رصد 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس لم تظهر عليها أعراض في 30 من أبريل انخفاضا من 33 في اليوم السابق.



