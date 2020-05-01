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أخبار العالم

الصين تتخطى أزمة كورونا وتعلن فتح الحدائق والمتاحف للجمهور

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، إعادة فتح الحدائق والمتاحف للجمهور في العاصمة بكين، وذلك بعد تخطيها ذروة تفشي فيروس كورونا. 

وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، أن السلطات سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 من أبريل ارتفاعا من 4 حالات في اليوم السابق.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أيضا عن رصد 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس لم تظهر عليها أعراض في 30 من أبريل انخفاضا من 33 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 82874، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 مع عدم تسجيل وفيات جديدة الخميس.
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