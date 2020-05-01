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أخبار البلد

"هيئة الكتاب" تنعى شهداء حادث بئر العبد الإرهابي

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:58 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أدانت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي؛ حادث بئر العبد الإرهابي.

وقالت الهيئة فى بيان صحفى اليوم الجمعة "إن قوى الظلام دائما ما تسعى إلى إعادة مشاهد الفوضى والإضطراب وعدم الاستقرار، وهى فى سبيل تحقيق أهدافها اللاإنسانية تهدم أسمى حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة، حتى فى أسوأ الظروف التى تشهد إنتشار وباء يهدد العالم كله".

وتابع البيان "ستبقى ثقة الشعب المصري فى مؤسساته وأولها القوات المسلحة والشرطة ثابتة، ولن تغيب جهود المثقفين أبدا عن مشهد المواجهة مع جماعات الإرهاب؛ كما واجهوا أربابها بأرواحهم وأجسادهم فى حادثي اغتيال المفكر الكبير فرج فودة ومحاولة قتل أديبنا العالمي نجيب محفوظ". 

وقدم رئيس هيئة الكتاب؛ والعاملون بالهيئة؛ خالص التعازى لأسر شهداء مصر كافة فى مواجهة قوى الإرهاب، وضحايا حادث بئر العبد الإرهابي، داعين المولى عز وجل بالرحمة لمن أفنوا حياتهم فى حماية أمن الوطن والشعب، ومتمنين الشفاء العاجل لكل المصابين، وأن يحفظ الله مصر ومؤسساتها وشعبها من خطر الإرهاب وجماعاته.
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