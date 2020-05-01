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برلمان

مستقبل وطن: العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش والشعب إلا تماسكًا وقوة

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:26 ص
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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ماجدة بدوى - أحمد أيمن
أدان حزب مستقبل وطن، الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف أحد المركبات المدرعة فى جنوب مدينة بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، والذى أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

ونعى حزب مستقبل وطن، بكامل قياداته وأعضائه وهيئاته، شهداء القوات المسلحة فى حادث مدينة بئر العبد الإرهابى، الذين سقطوا جراء الاستهداف الارهابي.

وأشار حزب مستقبل وطن، إلى قوة إرادة وعزيمة الشعب المصرى وتماسكه ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم وجهاز الشرطة القوى لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب فى الداخل والخارج.

وأكد حزب مستقبل وطن، على أن العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش المصرى وجموع الشعب المصرى إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره.

كما أكد حزب مستقبل وطن،دعمه للقوات المسلحة والشرطة المصرية فى استمرارها للأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.


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