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اقتصاد

التصديرى للحالات الزراعية : 17.412 مليون دولار حجم صادرات الثوم المصرى 2020.. والسعودية اكبر مستورد للخضر والفاكهة المصرية

السبت 02/مايو/2020 - 06:59 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن السعودية تعتبر أكبر مستوردي الخضروات والفاكهة من مصر خلال الـ 7 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2019/2020 بنحو 408.397 ألف طن بقيمة 166.812 مليون دولار.

وأشار التقرير الصادر عن المجلس والذي حصل “صدى البلد ” على نسخة منه، أن صادرات الحاصلات الزراعية لروسيا الاتحادية سجلت 328.109 ألف طن بقيمة 165.504 مليون دولار  خلال الفترة من ” سبتمبر 2019- مارس 2020″.

وجاءت  الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بقائمة أكبر مستوردي الحاصلات الزراعية من مصر بنحو 170.288 ألف طن بقيمة 74 مليون دولار، تليها هولندا بنحو 125.061 ألف طن بقيمة 138.741 مليون دولار.


كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تصدير 18.255 ألف طن ثوم طازج خلال الفترة من ” سبتمبر 2019- مارس 2020″ بقيمة 17.412 مليون دولار.

وأوضح التقرير استحواذ  صادرات الموالح  على 43% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية خلال الـ 7 أشهر الماضية من الموسم التصديري 2020/2019 بنحو 1.111 مليون طن وبقيمة 510.823 مليون دولار مستحوذه على 38% من اجمالي قيمة صادرات القطاع.

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