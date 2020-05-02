1.333 مليار دولار حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية.. والبطاطس تستحوذ على 10% 2020

وكشف التقرير، الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه، عن حدوث تراجع طفيف بقيمة صادرات القطاع خلال الفترة من ” سبتمبر 2019- مارس 2020″ لتسجل نحو 1.333 مليار دولار في مقابل 1.354 مليار دولار خلال نفس الفترة من الموسم التصديري 2019/2018 بتراجع قدره 1.5%.





وأوضح التقرير الصادر عن المجلس، أن انخفاض إجمالي الكميات المصدرة من القطاع خلال أول 7 أشهر من الموسم التصديري 2020/2019 لتسجل نحو 2.592 مليون طن في مقابل 2.63 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم التصديري 2019/2018 بتراجع قدره 1.4%.





واستحوذت الدول العربية على 38% من قيمة صادرات الحاصلات الزراعية خلال الفترة من “سبتمبر-مارس” من موسم 2020/2019، بنحو 504.288 مليون دولار، كما استحوذت على 45%من إجمالي الكميات بنحو 1.177 مليون طن خلال تلك الفترة.



