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اقتصاد

1.333 مليار دولار حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية.. والبطاطس تستحوذ على 10% 2020

السبت 02/مايو/2020 - 08:28 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد تقرير المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن صادرات البطاطس الطازجة استحوذت على 16% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 415.474 ألف طن بقيمة 137.718 مليون دولار، لتصبح 10% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.


وكشف التقرير، الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه، عن حدوث تراجع طفيف بقيمة صادرات القطاع خلال الفترة من ” سبتمبر 2019-  مارس 2020″  لتسجل نحو 1.333 مليار دولار في مقابل 1.354  مليار دولار خلال نفس الفترة من الموسم التصديري 2019/2018  بتراجع قدره 1.5%.


وأوضح التقرير الصادر عن المجلس، أن انخفاض إجمالي الكميات المصدرة من القطاع خلال أول 7 أشهر من الموسم التصديري 2020/2019 لتسجل نحو 2.592 مليون طن في مقابل 2.63 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم التصديري 2019/2018  بتراجع قدره 1.4%.


واستحوذت  الدول العربية على 38% من قيمة صادرات الحاصلات الزراعية  خلال الفترة من “سبتمبر-مارس” من موسم 2020/2019، بنحو 504.288 مليون دولار،  كما استحوذت على 45%من إجمالي الكميات  بنحو 1.177 مليون طن خلال تلك الفترة.


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