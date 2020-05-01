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رياضة

جاريث بيل يلمح للرحيل إلى الدوري الأمريكي

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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نور عادل
تحدث الدولي الويلزي جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد الإسباني، عن الوجهة المُقبلة له حال رحيله عن الملكي، مُشيرًا إلى حبه للدوري الأمريكي الممتاز.

وقال بيل في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنا حقًا أحب الدوري الأمريكي، لقد تطور على مرّ السنوات الماضية".

وأضاف: "العديد من اللاعبين يرغبون في الذهاب إلى الدوري الأمريكي في الوقت الحالي، وهو شيء يُثير اهتمامي".

وأتم:"أحب الذهاب إلى لوس أنجلوس في العطلة، وألعب الجولف كثيرًا عندما أكون هُناك".

وكان بيل قريبًا من الرحيل في الصيف الماضي، بعدما أعلن زين الدين زيدان بشكل علني أنه لن يكون ضمن خططه، وأنّ من الأفضل له البحث عن نادٍ آخر، حيث تواجد على رادار أندية من الدوري الصيني والدوري الأمريكي.
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