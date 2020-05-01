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حوادث

مصرع طالبة وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بـ المنيا

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:31 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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ايمن رياض
لقيت طالبه مصرعها وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على مركز ملوى جنوب المنيا، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول جثة هامده فتاه و٤ مصابين آخرين بينهم سائق يعاني من إصابات خطيرة بالمخ تم تحويله فورًا إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

بانتقال قوات الأمن إلى مستشفى ملوي العام تبين وفاه " ك  أ  أ"، ٢١ عاما، مقيمة بمحافظه سوهاج، جثة هامده وإصابة ٤ آخرين.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.
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