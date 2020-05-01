أمن الجيزة يعيد طفلة متغيبة لأهلها في الهرم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فى إعادة طفلة متغيبة لأهليتها عقب الإبلاغ عن فقدها بقسم شرطة الهرم، إستمرارًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.





تلقى قسم الهرم بلاغا، من إحدى الأسر بإختفاء طفلتهم وعدم تمكنهم من العثور عليها وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة العثور على الطفلة، حيث تم نشر أوصاف الطفلة.





وتمكن أحد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة من العثور عليها، وقام بتقديم الرعاية اللازمة لها وإصطحابها إلى القسم، حيث تم إخطار أهليتها بالعثور عليها، وحضروا للقسم وقاموا بإستلام الطفلة وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لبلاغهم وإعادة طفلتهم .



