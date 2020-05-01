على جمعة: سيدنا يوسف ابن مصر .. ووصفه النبي بـ 4 كلمات

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن سيدنا يوسف- عليه السلام- هو ابن مصر التي كانت مأوى لهذا النبي الكريم، حيث وصفه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قائلًا: " أتدورن من الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، قالوا: من يا رسول الله؟، قال: هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم"، لافتًا: هذه السلسلة من الأنبياء في نسق واحد قد تكون فريدة.
وأضاف " جمعة " خلال برنامجه " مصر أرض الأنبياء " مع الإعلامي عمرو خليل، على التليفزيون المصري، أن سيدنا يوسف - عليه السلام- كان فريدًا في كل شيء في حياته من بداية قصته وتأسيسه مشوار طويل لبني إسرائيل وفي علمه وزكائه وملكه وجماله وكل شيء من صغره وشبابه وكهولاته حتي انتقائله إلى الرفيق الأعلى.
وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن سيدنا يوسف - عليه السلام- كان فريدًا بكل المعايير والمقايس؛ فقد أسست له سورة باسمه تحكي قصته مرة واحدة في القرآن ولا مرة أخرى لها، وهي أساس لجميع العلوم الإجتماعية والإنسانية من الإقتصاد إلى السياسة و الحكم و القضاء و التربية.
وواصل المفتي السابق أن سيدنا يوسف - عليه السلام- اطمئن قلبه لنعم الله فكان له شطر الجمال والحسن، وأنعم الله عليه بالمعرفة في طفولته وبتأويل الرؤي التي رسمت مستقبله، وتميز يوسف بالأدب مع والده واستشاره على الدوام وطاعته في كل أمر يقينًا بأن الله لن يضيعه.
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وأكمل الدكتور على جمعة: فتربي في قصر العزيز تربية الملوك والأمراء، ومنحه الله العلم الوفير والحكمة وتأويل الأحداث وحب الناس وثقتهم في علمه ومعرفته، وانبهارهم بجماله ويقينه وعفوه وخلقه.