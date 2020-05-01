رامز جلال لـ حمدي الميرغني: هكسر باقى سنانك

فاجأ رامز جلال الفنان حمدي الميرغني، نجم مسرح مصر سابقا، قائلا: "أنت بتشتمنى هكسر ليك باقى سنانك".

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جاء ذلك ردا على وصف الفنان الميرغنى، لرامز جلال بالمجنون.





ووقع الفنان حمدى الميرغنى ضحية مقلب «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الجمعة والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.